Начался рабочий визит делегации Министерства здравоохранения Азербайджана в Турцию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Начался двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым в Турецкую Республику, передает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Вначале члены делегации побывали в парке Гейдара Алиева в Анкаре, где возложили венок к воздвигнутому здесь памятнику великого лидера. Была с уважением почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Азербайджанская делегация также посетила Мавзолей создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - «Аныткабир».

В рамках визита в братскую страну министр здравоохранения Теймур Мусаев встретится с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа, руководством университетов Анкары и Хаджеттепе и др. Помимо этого, планируется подписание «Дорожной карты сотрудничества между Министерством здравоохранения Турецкой Республики и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на период 2022-2023-е годы».