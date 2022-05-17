Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северный ветер во второй половине дня сменится умеренным южным, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 20-24, в Баку ночью - 12-14, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако к вечеру местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 23-28, в горах ночью – 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)