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В Азербайджане названо число обращений, поступивших в организации по медиации с начала года

Общество Материалы 18 мая 2022 13:29
В Азербайджане названо число обращений, поступивших в организации по медиации с начала года

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С начала 2022 года в организации по медиации в Азербайджане поступило 11 005 обращений по семейным спорам.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду председатель правления Совета по медиации Азербайджана Надир Адилов на конференции «Стратегия развития модели азербайджанской семьи».

По его словам, из них в 395 случаях споры завершились мировым соглашением.

«В настоящее время из 286 медиаторов, зарегистрированных в Совете по медиации, 60 - женщины. Из женщин получаются более успешные медиаторы. В целом 59 медиаторам сделаны предупреждения за допущенные недочеты. Деятельность семи из них приостановлена на шесть месяцев», - сказал Адилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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