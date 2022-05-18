Делегация минздрава Азербайджана ознакомилась с деятельностью университета Hacettepe

БАКУ /Trend/ - В рамках двухдневного рабочего визита в Турцию делегация министерства здравоохранения Азербайджана ознакомилась с деятельностью одного из самых престижных медицинских вузов страны - университета Hacettepe.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, выступая на мероприятии в связи с этим, ректор вуза Халук Озен подчеркнул тесные связи между двумя странами в области здравоохранения. Он отметил, что в 2018 году между возглавляемым им вузом и Азербайджанским медицинским университетом (АМУ) был подписан протокол. Специалисты университета "Hacettepe" регулярно участвуют в тренингах, международных научных конференциях и вебинарах, проводимых в АМУ.

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что после восстановления государственной независимости Азербайджана, так же, как и в остальных сферах, сотрудничество с Турцией существует и в области здравоохранения: "Были созданы новые возможности для взаимодействия в области медицинского образования, в том числе для обмена современной методической и научно-практической информацией в области профессионального образования медицинских специалистов. Азербайджанский медицинский университет, один из старейших вузов страны, эффективно сотрудничает с самыми престижными университетами Турции, в том числе с университетом "Hacettepe".

На мероприятии была подчеркнута важность эффективной работы по дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами в сфере здравоохранения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)