В Азербайджане выявлены еще 5 случаев заражения коронавирусом, вылечились 12 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены пять случаев заражения коронавирусом, 12 человек вылечились, один - скончался, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 685 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 933 человека вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 42.

За последние сутки в стране проведены 9 919 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 862 217.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)