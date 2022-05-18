Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С утра 20 и до утра 21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, в порывах - до 23-28 м/с.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером 19 мая в северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы, в горных и высокогорных районах местами прогнозируется град.

Скорость западного ветра будет достигать 15-20, местами - 28-33 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)