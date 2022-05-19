ГЭЦ Азербайджана обнародовал новые требования к экзаменам в докторантуру и диссерантуру

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы требования к письменному блоку вступительных экзаменов по иностранному языку для приема в докторантуру и диссерантуру.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, кандидаты (лица, желающие поступить в докторантуру) и соискатели (лица, уже поступившие в докторантуру), желающие сдать вступительный экзамен по иностранному языку для приема в докторантуру, в рамках многоступенчатой образовательной системы должны продемонстрировать на экзамене свои знания и навыки, словарный запас, основы практической грамматики в комплексе по всем видам речевой деятельности, включая аудирование, чтение, письмо и разговорную речь.

Пример задания на письменный блок меняется в зависимости от направленности экзамена. Так, кандидаты, прошедшие регистрацию на вступительный экзамен по иностранному языку, обязаны написать эссе.

Эссе должно быть написано на выбранном иностранном языке в соответствии с названием темы.

На экзамене по иностранному языку требуется, чтобы соискатели использовали визуальную информацию (таблицу, диаграмму). Описание визуальной информации должно быть на выбранном иностранном языке и соответствовать данной теме.

Визуальная информация должна быть проанализирована и правильно интерпретирована, говорится в сообщении ГЭЦ.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)