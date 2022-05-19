Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами прогнозируются дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем - 17-20, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, в горных и предгорных районах - град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 20-25, в горах ночью – 2-6, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)