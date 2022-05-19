В Азербайджане внесены изменения в правила оценки инвалидности

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана №36 от 5 февраля 2016 года "Об утверждении правил оценки инвалидности".

Как сообщили Trend в Кабмине, в документ включены пункты 1.8-1.12 и 1.14 следующего содержания:

1.9. При нарушении функций организма до 30 процентов инвалидность не устанавливается. При нарушении функций организма более чем на 30 процентов инвалидность определяется оценкой в 31-60, 61-80 и 81-100 процентов.

1.10. При нарушении функций организма в пределах 31-35 процентов конечный показатель устанавливается на уровне 35 процентов. Процентная оценка дисфункций организма проводится с интервалом в пять процентов.

1.11. При наличии нескольких нарушений функций организма вследствие врожденного заболевания или дефекта, либо приобретенного заболевания или травмы, а также последующего приобретенного заболевания или травмы каждый случай оценивается отдельно и определяется процент нарушения функций организма. При наличии оснований для установления бессрочной нетрудоспособности в любом случае инвалидность устанавливается бессрочно.

1.12. При оценке инвалидности лиц до 15 лет их трудоспособность не учитывается.

1.14. В тех случаях, когда по нескольким обстоятельствам, послужившим основанием для установления инвалидности, кроме профессионального и производственного увечья, определены разные проценты нарушений функций организма, устанавливается причина инвалидности и наивысший процент нарушений функций организма, в связи с чем предусматриваются более высокие меры социальной защиты.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)