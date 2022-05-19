Компания AZBADAM приняла участие на 15-й международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro, которая открылась 18 Мая в Baku Expo Center.
Особо большой интерес к продукции был проявлен со стороны
международных посетителей, а презентация
высокотехнолично-оборудованного завода впечатлила местных
владельцев миндальных садов Азербайджана. Напомним, что миндаль
AZBADAM
выращивает 4 сорта миндаля на самых больших плантациях Азербайджана на территории Гала и Бильгях г.Баку.
На сегодняшний день AZBADAM – единственный миндалеперерабатывающий завод в Азербайджане, активно производит поставки зарубеж. Во время проведения выставки были обсуждены дальнейшие перспективы экспорта азербайджанского миндаля зарубеж.