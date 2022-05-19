...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 человека

Общество Материалы 19 мая 2022 16:45
В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 человека

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, вылечились три человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 936 человек вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 49.

За последние сутки в стране проведены 2 964 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 865 181.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 человека
В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 человека
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости