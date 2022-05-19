БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 197 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 348, вторую - 451, три и более - 2 170, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 228 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 698 183. Первую дозу вакцины получили 5 344 904, вторую - 4 845 785, три и более - 3 263 579, бустерную дозу после положительного результата теста - 243 915 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)