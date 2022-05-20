Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В результате проникновения на территорию Азербайджана сформировавшегося над Черным морем циклона вечером 19 мая в стране установилась ветреная и дождливая погода, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По ее данным, на некоторых территориях Большого Кавказа выпало до 15-21 мм осадков.

Северо-западный ветер в некоторых регионах Азербайджана усилился до 25-30, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 25 м/с.

До утра 21 мая в Азербайджане сохранится ветреная и дождливая погода. Максимальная скорость ветра составит 15-20, в порывах – 25-30 м/с.

Во второй половине дня 21 мая и до 22 мая в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах ожидается погода без осадков, умеренный южный ветер. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)