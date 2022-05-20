Министр здравоохранения Теймур Мусаев выступил на 35-м онлайн-заседании Правления Партнерства «Остановить туберкулез»

БАКУ/Trend/- 19-20 мая проходит 35-е заседание Правления Партнерства STOP TB («Остановить туберкулез»). Нынешнее заседание организовано в формате онлайн, передает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

В своих выступлениях председатель Рабочей группы Глобального плана, министры здравоохранения стран-участниц с сожалением отметили, что туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций в мире, и ежедневно от заболевания умирает более 4100 человек.

Выступивший на панельной сессии «Источники финансирования туберкулеза» министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев отметил, что с 2012 года правительство Азербайджана начало закупать эффективные противотуберкулезные препараты и за счет государственных программ полностью покрывать другие соответствующие расходы по борьбе с туберкулезом: «В то же время с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, активно участвует в финансировании мероприятий по борьбе с туберкулезом в нашей стране. В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят большой и важный вклад в нашу борьбу с туберкулезом».

«С 2020 года в Азербайджане внедрен новый механизм финансирования здравоохранения - обязательное медицинское страхование. Несмотря на то, что реализация совпала с пандемией коронавируса, первые результаты обнадеживают. План введения обязательного медицинского страхования предусматривает постепенное включение медицинских модулей в социальный пакет. Борьба с туберкулезом — глобальная проблема. Сотрудничая и делясь опытом и знаниями, мы сможем добиться положительных результатов», — заключил Теймур Мусаев.

35-е заседание Правления Партнерства «Остановить ТБ» завершится сегодня.