Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами прогнозируются дожди, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 18-22, в Баку ночью - 12-14, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 20-25, в горах ночью – 0-5, днем - 6-11 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)