БАКУ/Trend/ - О диагностике и лечении коксартроза рассказывает физиотерапевт-реабилитолог Центрального Таможенного Госпиталя Др.Саида Керимова в передаче «Анатомия болезни» на телеканале CBC.AZ.

Видеосюжет можете проследить также на youtube канале Центрального Таможенного Госпиталя. Представляем вам ссылку сюжета: https://youtu.be/Ci1w3KYW8C0

По данным статистики, после 45 лет вероятность развития коксартроза значительно возрастает. Диагноз артроза ставят каждому десятому пациенту после 40, диагностируют – у трети пациентов после 60 лет. А в возрастной группе от 80 и старше у 80% пациентов.

Что такое коксартроз и как его лечить?

Какие есть факторы риска?

Какие боли характерны для коксартроза и как понять, что у больного коксартроз?

Коксартроз - патология тазобедренного сустава, которая может привести к инвалидности. Это такое заболевание, при котором наблюдается разрушение хрящевых поверхностей в тазобедренном суставе. На Западе это называется остеоартрит тазобедренного сустава.

Нужно отметить, что конкретной причины этого заболевания пока нет. С возрастом риск заболевания увеличивается. Избыточный вес также провоцирует эту болезнь, так как лишний вес дает нагрузку на тазобедренный сустав. У женщин коксартроз встречается чаще, чем у мужчин. Различные травмы также приводят к повреждениям хрящевых поверхностей в тазобедренном суставе