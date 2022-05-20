Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей (ФОТО)

19 мая в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония закрытия Первого конкурса цифровых идей, посвященного 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, который был организован совместно Союзом молодежи партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) и БВШН.

Церемония, начавшаяся минутой молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики, и исполнением Государственного гимна Азербайджанской Республики, продолжилась показом видеоролика о Первом конкурсе цифровых идей.

Затем председатель Союза молодежи ПЕА Бахтияр Исламов выступил с докладом о конкурсе. От отметил, что главной целью Союза молодежи является раскрытие инновационного потенциала молодежного актива партии, улучшение навыков командообразования и повышение участия молодежи в инновационной экосистеме страны. «Для участия в конкурсе зарегистрировались 1361 человек из 60 городов и районов страны. Из них 120 человек из 23 городов и районов были отобраны для участия в проекте. 55 участников конкурса были юношами, 65 – девушками», – сообщил Бахтияр Исламов.

Приветствуя гостей, ректор БВШН, член правления ПЕА Эльмар Гасымов отметил, что конкурс играет особую роль в развитии молодежи, повышении ее потенциала, знаний и навыков. «Как представители высшего учебного заведения, готовящего специалистов в соответствии с требованиями рынка труда, мы гордимся тем, что организуем такие мероприятия, которые поддерживают развитие молодежи. Этот конкурс, организованный БВШН совместно с Союзом молодежи партии «Ени Азербайджан», предоставляет исключительную возможность для инновационной молодежи продемонстрировать свои таланты. Уверен, что этот конкурс принесет большую пользу молодым людям, стремящимся реализовать свои новаторские идеи», - сказал Эльмар Гасымов.

В своем выступлении вице-президент SOCAR Халик Мамедов дал высокую оценку совместной организации этого проекта Союзом молодежи ПЕА и БВШН, отметив, что проведение этого конкурса имеет особое значение для развития азербайджанской молодежи. «SOCAR также реализует различные стипендиальные программы, способствующие развитию молодежи, и этими программами пользуются сотни молодых людей», - подчеркнул Халик Мамедов.

Выступая на церемонии, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов сказал, что государственная молодежная политика Азербайджана, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. «В результате реализации этой политики в нашей стране сформировалось высокоинтеллигентное, патриотически настроенное, интеллектуально развитое и талантливое молодое поколение. «Партия «Ени Азербайджан», сильнейшая политическая сила страны, также имеет большую молодежную армию. Партия «Ени Азербайджан» всегда ориентировалась на создание широких возможностей для развития молодежи, поддержку нашей грамотной и талантливой молодежи. С этой целью наша партия постоянно реализует различные эффективные проекты. Уверен, что этот конкурс, посвященный 99-летию нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, будет очень полезен для отобранных 120 юношей и девушек, и наша молодежь повысит свой инновационный потенциал. Думаю, что продолжение реализации подобных проектов в будущем будет очень полезным для интеллектуального развития нашей молодежи», - сказал Тахир Будагов.

Выступивший на мероприятии министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев рассказал о создании в Азербайджане благоприятных условий для развития инноваций и важности цифровой трансформации. Он отметил, что данный конкурс способствует повышению участия молодежи в инновационной экосистеме Азербайджана. Рашад Набиев выразил уверенность, что конкурс достиг своих целей и задач, подчеркнув, что Министерство цифрового развития и транспорта всегда готово оказать поддержку проведению подобных мероприятий.

В своем выступлении Министр образования Эмин Амруллаев высоко оценил предоставленную молодежи возможность, подчеркнув, что конкурс играет большую роль в раскрытии способностей молодых людей, отличающихся своими новаторскими подходами. Отметив важность цифровизации, министр сказал, что этот фактор важен во всех сферах жизни, особенно в образовании. Эмин Амруллаев подчеркнул, что отрадно, что сотни молодых людей, особенно из регионов, захотели принять участие в конкурсе, который проводился в новой для них атмосфере обучения.

Говоря о важности проведения молодежной политики в стране и заботе государства о подрастающем поколении, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев сказал, что Первый конкурс цифровых идей, организованный ПЕА и БВШН, является одним из важных шагов на пути к развитию молодежи.

Выступивший на мероприятии директор Центра развития электронного правительства, член жюри конкурса Фариз Джафаров проинформировал собравшихся о результатах конкурса. Он дал высокую оценку цифровым идеям, представленным на конкурс учителями из регионов, отметив, что конкурс очередной раз доказал, что молодежь Азербайджана приобрела инновационные навыки.

Отметим, что процесс регистрации на конкурс проходил с 14 по 28 апреля. В течение 8 часов участники со специальными менторами состязались за звание лучшего в следующих командных соревнованиях: «Катализатор команды», «Хакатон», «Интеллектуальный ринг», «Мозговой штурм», «Выставка идей», «Презентация проектов».

Церемония завершилась награждением победителей конкурса. Обладателем первого места стала команда «Худаяр». Второе и третье место заняли команды «Зафар» и «Ярат» соответственно. Победителем «Интеллектуального ринга» стала команда «Инновация».