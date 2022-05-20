Продолжается перевод вооружения и техники ВС Азербайджана на летний режим эксплуатации (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии продолжается процесс перевода на летний режим эксплуатации вооружения, боевой и специальной техники, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, с учетом особенностей климатических условий также осуществляется замена горюче-смазочных материалов боевой и специальной техники, проверка состояния электрических систем, плановое сезонное обслуживание.

Кроме того, с личным составом проводятся занятия по изучению правил эксплуатации техники и требований безопасности в летний сезон.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)