БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 067 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 347, вторую - 587, три и более - 1 910, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 223 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 701 250. Первую дозу вакцины получили 5 345 251, вторую - 4 846 372 , три и более - 3 265 489, бустерную дозу после положительного результата тест - 244 138 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)