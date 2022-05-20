В Азербайджане объявлены результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 8 мая провел тестовый экзамен по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках, а также для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на других языках.

Как сообщили Trend в пятницу в Центре, результаты экзамена размещены 20 мая с 17:36 на интернет-странице ГЭЦ.

Из 20 555 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 414 человек не явились на экзамен.

Максимальный балл для учащихся 9-х и 11-х классов - 100 баллов. Результат этого экзамена будет внесен в итоговый аттестационный документ учащегося. Для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения необходимо получить оценку "удовлетворительно", то есть набрать 50 и более баллов.

Максимальный балл для выпускников прошлых лет, сдавших вступительный экзамен в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского - 30 баллов. Для получения оценки "удовлетворительно" необходимо набрать не менее 15 баллов.

Абитуриенты, подавшие документы в высшие или средние специальные учебные заведения, но не получившие оценку "удовлетворительно", могут принять участие во втором экзамене по азербайджанскому языку, который состоится 12 июня. Даты регистрации на второй экзамен будут объявлены.

К участию в весенних вступительных экзаменах допускаются также не получившие оценку "удовлетворительно" на состоявшемся 8 мая экзамене.

ГЭЦ отмечает также, что с 25 мая будет организован процесс онлайн-апелляции (через программу Zoom или по телефону). Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 22-24 мая, заполнив электронную форму заявки на сайте ГЭЦ. Те, кто не пройдет регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию.

(Перевод: Нубар Кулузаде)