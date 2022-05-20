В Азербайджане растет интерес к предпринимательской деятельности-председатель правления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане растет интерес к предпринимательской деятельности.

Об этом сказала Trend председатель правления ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса Нигяр Алескерова.

По ее словам, 52 процента из свыше одной тысячи опрошенных респондентов заявили о намерениях создании собственного бизнеса в ближайшие три года.

"Проведение этого опроса планируется продолжить до конца этого года. На первом этапе проекта "Найди предпринимателя" опрос проходит в таких районах как Агдамский, Бардинский, Гянджинский и Тертерский. Мы выбрали эти районы, потому что проект реализовывается посредством грантового конкурса «Исследования экономического развития регионов, пострадавших от войны». До конца этого года мы намерены провести опрос не только по этим регионам, но и по другим районам Азербайджана и охватить порядка 300-500 тысяч респондентов. Проведение опроса среди такого большого числа участников сделает наше исследование более устойчивым и мы сможем с более конкретными решениями и предложениями обратиться к правительству. Уже на сегодняшний день, результаты опроса говорят, что данное исследование даст большой стимул развитию предпринимательства в Азербайджане", - сказала Алескерова.

Она также отметила, что при проведении опроса участников не распределяют на какие-либо категории, будь то это малый, средний или крупный бизнес.

"Наш опрос охватывает 40 вопросов, 10 из которых носят информационный характер, то есть возраст, регион, статус, опыт в сфере предпринимательства респондента. Эта информация позволит нам сформировать отчет таким образом, что мы в исследовании учтем результаты опроса как предпринимателей с большим опытом, а также граждан, которые хотят стать предпринимателями", - подчеркнула председатель правления.

Кроме того, по словам Алескерой, на сегодняшний день, предварительные данные опроса показывают высокий интерес респондентов к предпринимательству.

"За последние три месяца мы провели опрос среди порядка одной тысячи человек по вышеуказанным районам. Результаты показали, что 52 процента респондентов заинтересованы в создании собственного бизнеса в ближайшие три года. Я считаю, что к завершению нашего исследования, этот показатель изменится не существенно и мы сможем сделать правильную оценку", - добавила она.

Отметим, что ассоциация клубов и субъектов малого и среднего бизнеса проводит исследование «Найди предпринимателя» при финансовой поддержке агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана. Проект реализовывается посредством грантового конкурса «Исследования экономического развития регионов, пострадавших от войны».