В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 21 мая вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей на 2021/2022 учебный год, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Ожидается, что в них примет участие 21 521 абитуриент.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Они начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.