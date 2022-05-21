БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 273 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 352, вторую - 800, три и более - 1 922, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 199 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 704 523. Первую дозу вакцины получили 5 345 603, вторую - 4 847 172, три и более - 3 267 411, бустерную дозу после положительного результата теста - 244 337 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)