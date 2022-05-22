БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 483 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 221, вторую - 270, три и более - 1 803, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 189 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 707 006. Первую дозу вакцины получили 5 345 824, вторую - 4 847 442, три и более - 3 269 214, бустерную дозу после положительного результата теста - 244 526 человек.