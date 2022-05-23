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Увеличено количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку

Общество Материалы 23 мая 2022 14:56
Увеличено количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Баку-Шуша-Баку.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

С июня пассажиры смогут путешествовать по маршруту Баку-Шуша-Баку пять раз в неделю.

Отметим, что с 24 января в Азербайджане запущены регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории.

Желающие совершить поездку на освобожденные земли могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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