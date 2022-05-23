Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С вечера 23 мая, а также 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер скоростью до 15-20 м/с, который будет достигать временами 23-25 м/с, а местами на полуострове - 28 м/с.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 23 мая и до утра 26 мая в регионах страны, начиная с северных и западных районов, местами пройдут осадки, местами возможны грозы.

В основном в горных и предгорных районах есть вероятность выпадения града. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м / с. Возможно повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Нубар Кулузаде)