В Азербайджане будет проведен мониторинг знаний учащихся IV классов школ

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана проведет 7 июня мониторинг знаний учащихся IV классов государственных общеобразовательных учреждений страны.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, мониторинг будет проведен по языку преподавания и математике.

Основными целями являются улучшение успеваемости учащихся, определение уровня знаний четвероклассников по соответствующим стандартам и принятие мер по повышению качества начального образования.

Учащиеся за два часа должны будут ответить на 30 вопросов закрытого типа по языку преподавания, 27 вопросов закрытого типа и 3 - открытого типа по математике.

Отметим, что результаты мониторинга не влияют на результаты итоговой оценки учащихся, а также на их перевод из класса в класс.

(Перевод: Нубар Кулузаде)