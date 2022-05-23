Состоялся международный научный семинар на тему "Современные подходы к диагностике и лечению аллергических заболеваний" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 мая состоялся международный научный семинар на тему "Современные подходы к диагностике и лечению аллергических заболеваний", организованный Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем, сообщает Trend.

С приветственной речью мероприятие открыл заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлар Миргасым. Он рассказал о большом опыте,накопленном Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем в проведении различных международных научно-медицинских мероприятий. Миргасым сказал: «В период пандемии Центральный Таможенный Госпиталь в течение 22 месяцев занимался только лечением ковидных больных, но и в это время организовывались онлайн конференции и вебинары, посвященные различным областям медицины – от лечения COVID-19 до проблем трансплантологии, актуальных вопросов педиатрии и гинекологии». Миргасым отметил важность темы, которому посвящено проводимое мероприятие, и в завершение своего выступления пожелал успехов в работе семинара и призвал слушателей к активному участию в дискуссиях, сессиях вопросов и ответов.

На научном семинаре, который модерировался заместителем начальника Центрального Таможенного Госпиталя Реной Гасымовой, были представлены 4 доклада со стороны экспертов из Азербайджана, Казахстана и России:«Современная диагностика аллергии: от скрининга до молекулярного уровня» - Оксана Усенова, ассистент кафедры детских болезней с курсом аллергологии, гематологии и эндокринологии НАО "Медицинский университет Астана”, г. Нур-Султан; «Преимущества молекулярной аллергодиагностики в клинической практике» - Юрий Смолкин,д.м.н., вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Академии постдипломного образования, г. Москва; «Интеграционные подходы к профилактике аллергических заболеваний» - Фаиза Алиева, к.м.н., заслуженный врач Азербайджанской Республики, генеральный директор клиники «Макробиозис», г. Баку и «Эффективность противовоспалительной диеты при аллергических состояниях» - Эмиль Гидаятли, врач-диетолог, специалист по персональному питанию, клиника «Макробиозис», г. Баку.

В выступлениях освещались современные методы точной диагностики аллергических заболеваний и подходы к выбору соответствующего правильного терапевтического вмешательства, в том числе диетических ограничений.

Мероприятие проводилось в гибридном формате, наряду с очным участием, было организовано онлайн-подключение через платформу Zoom.