Введена в эксплуатацию новая учебная инфраструктура ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках реформ, проводимых в азербайджанской армии, успешно продолжаются мероприятия, направленные на создание военной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, и на повышение боеготовности подразделений. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели военную инфраструктуру, введенную в эксплуатацию в тренировочном центре Гарахейбат.

Главе ведомства было доложено, что для практического применения методов современного боя здесь построены тренировочные площадки, адаптированные к реальным условиям. Кроме того, в центре проводятся занятия в целях совершенствования практических навыков военнослужащих по управлению различными видами боевой техники и стрельбе в условиях сложного рельефа и погодных условий.

Гасанов понаблюдал за показательными выступлениями курсантов курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Вначале было продемонстрировано практическое выполнение нормативов по огневой подготовке и учебным стрельбам.

Затем министр обороны посетил танковый полигон. Гасанову было доложено, что здесь на основе опыта, приобретенного в ходе Отечественной войны и боевых операций, отрабатываются методы эффективного применения танков в населенных пунктах.

Затем был проведен осмотр инженерного городка. Было отмечено, что в городке военнослужащим предоставляется подробная информация о различных типах мин и боеприпасов. Кроме того, инженерными средствами выполняются задачи по обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также их обезвреживанию с соблюдением правил безопасности.

Понаблюдав за тренировочным процессом курсантов на полосе препятствий и «тропе разведчика», министр побывал на командно-наблюдательном пункте артиллерийской батареи. Здесь курсанты успешно выполнили задачи по стрельбе из артиллерийских симуляторов.

В заключение глава ведомства проинспектировал ход строительных работ, проводимых на военных объектах на территории центра.

Гасанов дал соответствующие поручения и рекомендации, связанные с поддержанием высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих, изучением и применением современных учебно-тренировочных методов, а также качественным ведением строительных работ, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)