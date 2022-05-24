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Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна - посол

Общество Материалы 24 мая 2022 17:25
Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна - посол

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на выставке “Italian Design Day”, посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.

“Сегодняшнее мероприятие поспособствует созданию синергии между нашими странами. Мы обсудим технологичность дизайна, его регенерацию, что особенно важно в мире глобализации», - сказал посол.

Он добавил, что на выставке будут продемонстрированы работы и итальянских профессионалов в сфере дизайна.

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