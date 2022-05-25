16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest

16 команд Бакинской высшей школы нефти (БВШН) вышли в финал крупнейшего в Турции фестиваля авиации, космоса и технологий Teknofest. Представители БВШН вышли в финал в 8 конкурсах.

Команды БВШН будут соревноваться в финале Teknofest в следующем порядке: 8 команд примут участие в конкурсе «Зеленые технологии», 2 команды - в конкурсе «Аграрные технологии», 1 команда - в конкурсе «Бакускиллс», 1 команда - конкурс «Робототехника», 1 команда - «Социально-ориентированные технологии», 1 команда - «Беспилотные летательные аппараты», 1 команда - «Кансат», 1 команда - «Планер».

Команда «Хакари» БВШН вышла в финал в двух конкурсах - «Аграрные технологии» и «Социально ориентированные технологии», а команда «Огуз» - в двух конкурсах - «Роботехника» и "Планер". Восемь из 10 команд, вышедших в финал конкурса «Зеленые технологии», представляют БВШН. Следует отметить, что среди вузов этот показатель достигнут только БВШН.

В финал вышли следующие команды:

1. «Зеленые технологии» - «Муров», «Худаяр», «Атешгях», «Гюлистан», «Хазри», «Туран», «Топхана», «Гызылагай».

2. «Аграрные технологии» - «Хакари», «Хамса».

3. «Бакускиллс» - «Шушинская башня»

4. «Робототехника» - «Огуз»

5. «Социально ориентированные технологии» - «Хакари»

6. "Беспилотные летательные аппараты" - "Муровские орлы"

7. «Кансат» — «Истиглал»

8. «Планер» - «Огуз»

Проведенный в Баку Фестиваль Teknofest, ежегодно организуется Турецкой технологической командой (T3 Foundation) и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики с 2018 года. Тот факт, что Teknofest, крупнейший в Турции фестиваль аэрокосмической техники и технологий, был проведен впервые за пределами Турции в Азербайджане, еще раз свидетельствует о дружественном, братском и стратегическом союзе, существующем между двумя странами.