Двое азербайджанских детей, содержащихся в иракской тюрьме, доставлены на родину (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 25 мая двое детей, являющихся гражданами Азербайджана и содержащихся в иракской тюрьме, были репатриированы на родину по маршруту Багдад-Стамбул-Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что репатриация указанных лиц на родину стала возможна в результате скоординированных и поэтапных мер, осуществляемых правительством Азербайджана.

Прежде всего, была определена их принадлежность к гражданству Азербайджана. После этого азербайджанское посольство в Ираке организовало их репатриацию на родину. Детям были выданы «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику», они были обеспечены авиабилетами.

По прибытии в Азербайджана репатрианты прошли необходимое медицинское обследование и были размещены в соответствующих учреждениях для реинтеграции и реабилитации. Предусматривается их передача родственникам по завершении соответствующих процедур, говорится в сообщении МИД.

Следует отметить, что на сегодняшний день число репатриированных из Ирака на родину граждан Азербайджана достигло в общей сложности 290 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)