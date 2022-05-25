Стартовали Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду, 25 мая, в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовали 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

На соревнованиях борьбу за медали ведут 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступают в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.

(Фото: Заур Мустафаев)