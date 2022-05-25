Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и QazTrade приглашают представителей азербайджанских торговых сетей и дистрибьюторов посетить торговую миссию казахстанской продукции

БАКУ/Trend/ - 6-8 июня 2022 года в г. Баку пройдет Торгово-экономическая миссия (ТЭМ) Казахстана, где будут представлены казахстанские товаропроизводители и поставщики услуг. Цель миссии – расширить торговое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в пищевой, легкой, нефтесервисной отраслях, а также в сфере автотранспорта, металлопроката и бытовой химии. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и QazTrade, Посольства Республики Казахстан в Азербайджане и Торгового дома Казахстана в Азербайджане.

Перспективы двустороннего торгового сотрудничества набирают значительные обороты в последнее время. На данном этапе приоритетными направлениями несырьевого экспорта из Казахстана в Азербайджан являются продукция пищевой отрасли и товары машиностроения. Так, согласно комментариям представителей PwC Azerbaijan, из-за резких изменений в глобальной экономической повестке, и, как результат, появления трендов на ограничение вывоза зерновой и прочей продукции, предвидится увеличение спроса на продукты питания на рынке Азербайджана.

Большая часть мероприятий в рамках ТЭМ пройдет в формате переговоров B2B между предпринимателями обеих стран, что позволит азербайджанскому бизнесу подробно ознакомиться с преимуществами казахстанской продукции и договориться о деловом сотрудничестве и будущих поставках.

В состав казахстанской делегации вошли компании-участники Программы экспортной акселерации, оператором которой выступает QazTrade. Уже третий год подряд Программа является одним из популярных инструментов господдержки казахстанских экспортеров, в том числе и на рынке Азербайджана. Среди участников можно встретить представителей казахстанского ИТ и строительного секторов, производителей мясной, молочной, мукомольной, кондитерской продукции, а также компании, которые производят металлоконструкции.

Как ожидается, предстоящая торгово-экономическая миссия позволит установить долгосрочные деловые связи между двумя странами, а также подписать контракты на поставку казахстанской продукции азербайджанским партнерам.

Приглашаем заинтересованных представителей азербайджанского бизнеса посетить ТЭМ. Место проведения — отель Fairmont Baku. Вход свободный.