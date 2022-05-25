При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоятся презентация новых ковров и дефиле "AFFFAIR in Carpets"

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоятся презентация новых ковров и дефиле костюмов, созданных по мотивам ковров.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Фонд, 3 июня во время презентации в Центре Гейдара Алиева будут продемонстрированы новые ковры, созданные креативной командой ОАО "Азерхалча" на основе дизайна, разработанного основателем марки "AFFFAIR" Руфатом Исмаилом, и вдохновленные элементами древних элементов - "Açma-yumma", "Карабах", "Нахчыван", "Ovçuluq", "Pazırıq", и коллекция одежды "Сумах".

В Азербайджане, являющемся самым древним центром ковроткачества в мире, этот вид искусства веками передавался из поколения в поколение, сохранился до современности. Ковровые мотивы всегда стимулировали создание новых идей, произведений. Фонд Гейдара Алиева, оказывающий поддержку сохранению и развитию школы ковроткачества в Азербайджане, а также ее популяризации в мире, организовал ряд проектов и выставок в этом направлении в стране и за рубежом. Традиционное искусство ковроткачества Азербайджана, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, снова привлекает внимание в новых проектах.

Также привлекает внимание коллекция одежды "Сумах", созданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева дизайнером-модельером Руфатом Исмаилом с использованием мотивов, богатых цветов и узоров азербайджанских ковров и посвященная Карабахской победе Азербайджана.

На показе "AFFFAIR in Carpets" состоится дефиле около 50 нарядов из коллекции "Sumakh Haute Couture" и "Sumakh Affordable Luxury". Отметим, что коллекция "Sumakh Haute Couture" уже демонстрировалась в Париже и Москве, а "Sumakh Affordable Luxury" впервые будет представлена именно в Баку.

Работы, созданные по пяти известным ковровым мотивам, вошедшие в коллекцию, привлекают особое внимание.

Ковер "Açma-yumma" отличается среди карабахских ковров своими художественными особенностями и является частью комплекса узоров из этой серии ковров.

Элементы еще одного произведения, отличающегося своей красотой, вдохновлены элементами ковра "Карабах".

Произведение "Нахчыван" создано на основе новой художественной композиции с использованием различных элементов ковра, являющегося образцом карабахской школы ковроткачества, в том числе узоров ковров "Хатаи" и "Челеби".

Вдохновленный красотой элементов, относящихся к карабахским коврам "Ovçuluq", художник создал художественную композицию с шебеке, используя элементы композиции "Bəndi-Rumi", которая широко применялась в художественных школах Азербайджана и Ближнего Востока.

Создание произведения "Pazırıq" вдохновлено центральными элементами одноименного ковра, считающегося самым древним ковром в мире (2500 лет), который хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Целью проекта, вдохновленного азербайджанскими коврами, в частности карабахской школой ковроткачества, является сохранение исторических традиций в современных направлениях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)