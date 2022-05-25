Среди участников Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике есть очень перспективная молодежь – главный тренер национальной сборной

БАКУ /Trend/ - Среди участников 6-го Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике есть очень перспективная молодежь.

Об этом сказал в среду Trend главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев.

"Рад, что много юных спортсменов участвуют в Чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку. Это хороший показатель. Есть перспективная молодежь, им нужно время развить свои способности, и в дальнейшем они смогут показать хорошие результаты не только на местных соревнованиях, но и на международных. Надеюсь, что с каждым годом участников будет все больше и больше", - сказал Колев.

Главный тренер подчеркнул, что членам сборной предстоит принять участие во Всемирных соревнованиях среди возрастных групп (10–12 июня), а затем - в Чемпионате мира по аэробной гимнастике (16–18 июня), которые пройдут в городе Гимарайнш (Португалия).

"Надеюсь, что наши гимнасты выполнят всю программу без помарок и ошибок. О том, какие места мы можем занять, говорить не буду - спорт есть спорт, и предугадать результаты на соревнованиях сложно. Важно, чтобы спортсмены хорошо вступили. Конечно, команда, выступающая в программе аэродэнс, должна защитить свой титул, ведь они чемпионы мира. Отмечу, что состав команды изменился, в нее вошли новые гимнасты, и выступать они будут с новой программой. Смешанная пара Владимир Долматов и Медина Мустафаева будет бороться за квоту на Европейские игры. Надеюсь, они возьмут лицензию, которая для нас очень важна", - добавил он.

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали ведут 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступают в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.