Стали известны имена полицейских, пострадавших в ДТП в Баку

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена сотрудников полиции, пострадавших в результате ДТП, произошедшего в Баку минувшей ночью.

Как сообщает в четверг Trend, в результате ДТП были госпитализированы четыре человека, двое из которых - сотрудники полиции.

После аварии сотрудник патрульно-постовой службы Насиминского РУП сержант полиции Кямран Исмаилов, 1994 года рождения, был доставлен в Клинический медцентр №1 с тупой травмой грудной клетки, а сержант полиции Новруз Новрузов, 1996 года рождения, - с рваной раной головы.

Новрузов получил легкие травмы и после оказания первой медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение. Исмаилов помещен в хирургическое отделение.

Водитель автомобиля Mercedes Мухаммед Бабазаде, 1996 года рождения, с тупой травмой грудной клетки и Илаха Амбасова, 2003 года рождения, - с тупой травмой живота помещены в хирургическое отделение центра.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)