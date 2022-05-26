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При Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» откроется реставрационный центр

Общество Материалы 26 мая 2022 11:50
При Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» откроется реставрационный центр

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» будет открыт реставрационный центр.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг журналистам глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Риад Гасымов.

«Наша цель - привлечь в этот центр молодых специалистов, получивших высшее образование в Азербайджане, чтобы они могли приобрести бесценный опыт в области восстановления исторических памятников», - сказал Гасымов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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