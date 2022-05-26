Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный южный ветер, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 19-24, в Баку ночью - 13-15, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные грозовые дожди, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 22-27, в горах ночью – 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)