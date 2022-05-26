В Азербайджане выявлены еще 3 случая заражения коронавирусом, вылечились 9 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены три случая заражения коронавирусом, девять человек вылечились, двое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 978 человек вылечились, 9 712 – скончались, число активных больных составляет 45.

За последние сутки в стране проведены 2 692 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 883 123.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)