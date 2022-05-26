БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 933 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 354, вторую - 268, три и более - 2 086, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 225 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 715 913. Первую дозу вакцины получили 5 346 872, вторую - 4 848 256, три и более - 3 275 580, бустерную дозу после положительного результата теста - 245 205 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)