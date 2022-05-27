БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены итоги этапа выбора вакансий в рамках конкурса по смене места работы учителей, который проводился с 18 по 23 мая.

Как сообщили в пятницу Trend в Центре человеческих ресурсов Института образования, по итогам конкурса 953 человека получили возможность сменить место работы. 6-7 июня будет осуществлен процесс проверки документов кандидатов, успешно прошедших данный этап.

Если кандидат не представит свои документы в срок, указанный на его личной странице, созданной им во время регистрации, это будет расценено как отказ от смены места работы, и результаты, полученные кандидатом в ходе конкурса, будут аннулированы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)