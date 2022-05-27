В Зангилане начал функционировать Центр здоровья семьи

БАКУ /Trend/ - В "умном селе" в Зангиланском районе начал функционировать Центр здоровья семьи.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в Центре здоровья семьи работают кабинеты репродуктивного здоровья, вакцинации, наблюдения за новорожденными, процедурный кабинет, кабинеты семейного врача, лабораторных услуг, стоматологический кабинет.

Центр оборудован самыми современными аппаратурой УЗИ-диагностики, дефибриллятором, ЭКГ-оборудованием, стерилизатором, аппаратурой для экспресс-лабораторных тестов, стоматологическим креслом, портативным рентгеновским устройством и другими медоборудованием и принадлежностями.

Отметим, что в Центре впервые в Азербайджане создан кабинет телемедицины. Здесь медработники, прошедшие специальные курсы, в режиме онлайн с помощью портативных устройств могут проводить консультации с коллегами как в стране, так и во всем мире по вопросам диагностики и лечения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)