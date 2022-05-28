Молодежь должна еще больше работать, чтобы развивать свою Родину - Азиз Санджар

БАКУ /Trend/ - Молодежь должна еще больше работать, чтобы развивать свою Родину.

Как сообщает Trend, об этом сказал лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, выступая 28 мая на фестивале TEKNOFEST в Баку.

"Говоря о Родине, я подразумеваю и Азербайджан, и Турцию. Любовь молодежи к Родине должна быть неустанной и молодежь должна делать все возможное для ее развития. Даже в случае неудачи нужно с упорством продолжать дело, в которое верите. Молодежь должна поблагодарить тех, кто организовал этот фестиваль, привлекая ее к науке. Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку этого фестиваля", - сказал Санджар.

(Перевод: Нубар Кулузаде)