Названо общее количество мест для зрителей на трибунах вдоль трассы гонок "Формулы-1" в Баку

БАКУ /Trend/ - Вдоль трассы гонок "Формулы-1" в Баку установлено девять зрительских трибун. Самая большая из них - трибуна "Абшерон" имеет 5 500 мест.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель по строительству спортивных объектов компании Baku City Circuit Том Батчер.

По его словам, общее число мест на трибунах составляет 16 700.

Батчер отметил, что самая маленькая трибуна – "Сахиль" - рассчитана на 456 мест.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 10-12 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)