В Азербайджане выявлен еще один случай заражения коронавирусом, вылечились два человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, два человека вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 998 человек вылечились, 9 713 – скончались, число активных больных составляет 48.

За последние сутки в стране проведены 1 706 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 892 285.

(Перевод: Нубар Кулузаде)