В Азербайджане число учащихся в частных образовательных заведениях за 20 лет выросло в разы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число обучающихся в частных образовательных заведениях в 2022/2023 учебном году выросло почти в пять раз по сравнению с 2002/2003 учебным годом.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник председатель правления Ассоциации частных образовательных учреждений Азербайджана Гейдар Эминли на конференции на тему «Роль частного сектора в сфере образования».

По его словам, по состоянию на 2002/2003 учебный год, число учащихся в частных образовательных заведениях превысило три тысячи, а в текущем учебном году этот показатель составляет почти 16 тысяч.

«В частных образовательных заведениях процесс обучения ведется на основе современных технологий и инноваций. Также созданы возможности для обучения лиц с ограниченными возможностями», - сказал Эминли.