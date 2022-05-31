Как подготовить кожу к лету и заставить ее сиять

До лета осталось совсем немного, поэтому начать заботиться о сиянии кожи нужно уже сегодня. Летом в первую очередь стоит переключиться на увлажнение и средства, которые легко впитываются, не оставляя пленки на коже и активного блеска. Чтобы получить наибольший эффект от наносимых средств, нужно кожу очистить от омертвевших клеток. В этом вам поможет ультразвуковой пилинг. Ультразвуковой пилинг – одна из самых популярных услуг в клинике аппаратной косметологии АSTHETIK LAB. Востребованность процедуры объясняется быстрым гарантированным результатом, независимо от типа кожи и степени запущенности. Кроме того, этот вид пилинга не вызывает неприятных ощущений и не требует реабилитации. Вторым шагом в подготовке кожи к лету будет увлажнение. В нашей клинике вы можете пройти аппаратную мезотерапию, благодаря которой состав «вбивается» в кожу без боли, быстро и эффективно. Составы мезококтейлей подбираются специалистом согласно вашему типу кожи, возрасту, особенностям кожи. Аппаратная мезотерапия показана пациентам с сухой, увядающей кожей, при наличии нездорового цвета лица. Глубокие морщины сокращаются без инъекций мгновенно на 30%. Мезотерапия идеально подходит для коррекции явно выраженных морщин, расположенных в области лба, вокруг глаз и вокруг губ, повышает эластичность и упругость кожи и насыщает кожу витаминами.

Также в предверии лета обязательно нужно поработать над устранением деформации овала лица. После 25 лет постепенно снижается синтез коллагена и эластина, кожа теряет природную упругость и тонус, появляются первые морщины вокруг глаз. В борьбе с ними многие используют крем для лица с лифтинг эффектом, различные маски для подтяжки овала лица и прочие подходы, но такие методы омоложения не могут справиться с серьезными проблемами увядающей кожи. В зависимости от показаний курс аппаратного омоложения подбирается косметологом индивидуально. При этом верхнего возрастного предела для нехирургической подтяжки лица не существует. Лифтинг лица без операции сегодня стал реальностью. Методика не требует реабилитации и обезболивания, практически не вызывает побочных эффектов. В клинике АSTHETIK LAB вам подберут правильный вариант безоперационной подтяжки лица: микротоковую терапию, SMAS-лифтинг, RF-лифтинг.

Клиника АSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

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