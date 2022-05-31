Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 162 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 304, вторую - 176, три и более - 1 494, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 188 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 723 446. Первую дозу вакцины получили 5 347 805, вторую - 4 848 875, три и более - 3 280 934, бустерную дозу после положительного результата теста - 245 832 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)