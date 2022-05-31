A-QROUP обновил мобильное приложение!

БАКУ/Trend/ - Cтраховая компания A-Qroup постоянно работает над улучшением качества сервиса, не стоит на месте и шагает в ногу со временем, учитывая его требования. Напомним, что в 2016 году A-Qroup была первой страховой компанией на рынке, запустившая мобильное приложение для своих клиентов. A-Qroup продолжает улучшать функциональные возможности мобильного приложения, чтобы сделать его еще более удобным для Застрахованных. Результат – обновленная версия с расширенным функционалом с возможностью 24/7 пользования услугами по всем видам страхования, а дизайн интерфейса стал ещё удобнее для пользователей.

Преимущество использования мобильного приложения «A-Group Mobile Concierge» заключается в том, что это помогает большинству процессов функционировать гораздо удобнее и быстрее.

Застрахованные, не посещая офис, могут настроить платежи, отслеживать осуществленные выплаты, оформить ДТП, узнать размер страховых возмещений, подать жалобу и получить поддержку при несчастном случае. Вся информация подается в сравнительно простом и понятном виде так, чтобы любой пользователь сразу смог вникнуть во все особенности.

«A-Group Mobile Concierge» обеспечивает:

Экстренную связь со страховой компанией через кнопку SOS:

- в случае заболевания или дорожно-транспортного происшествия НЕ НУЖНО звонить по телефону в страховую компанию, достаточно одного клика на кнопку SOS и страховой компанией мгновенно определяется Ваша геолокация, куда и направится помощь;

- на место происшествия, не дожидаясь аварийного комиссара, Застрахованный сам может вызвать Машину Скорой Помощи и при необходимости вызвать эвакуатор;

Поиск и местоположение ближайшей клиники, аптеки или оптики: - ознакомиться с рейтингом клиник;

- определить расстояние от Вас до нужного Вам объекта на карте, проложить кратчайший маршрут, оценить то или иное учреждение;

Онлайн запись к выбранному врачу, его данные (образование, специализация, стаж и т.д.), а также возможность оценки врача;

Онлайн подачу документов для получения возмещения: добавлена возможность прикреплять документы прямо в приложении, чтобы получить возмещение без посещений офиса или отправки скан-копий на электронный адрес страховой компании;

Благодаря Страховому калькулятору расчет стоимости любого страхового полиса (КАСКО, медицинское страхование, имущества и т.д.) и его заказ возможен в онлайн-режиме, например предварительный расчет стоимости КАСКО занимает не более одной минуты и не требует загрузки документов на автомобиль. Документы же понадобятся только при оформлении полиса;

Личный кабинет - где хранятся все данные о всех ваших страховых полисах в одном приложении: автострахование (КАСКО), медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества; Учёт и напоминание об окончании сроков действия полиса. Функционал Личный Кабинет значительно упрощает контроль и облегчает взаимодействие обеих сторон на каждом этапе.

Отслеживать в режиме реального времени статус страхового случая и данные по полису;

Приложение «A-Group Mobile Concierge» разработано для мобильных устройств, которые работают на основе операционных систем iOS и Android. Чтобы получать сервисы 24/7 при помощи своего гаджета, необходимо загрузить мобильное приложение «A-Group Mobile Concierge» по ссылке:

Android - https://bit.ly/3u7Tblr

iOS - https://apple.co/3DD080Q

В центре всех нововведений, инновационных услуг и процессов A-Qroup всегда стоит клиент, его защита и наше желание предвосхищать ожидания. Теперь с обновленной версией мобильного приложения «A-Group Mobile Concierge» заказывать услуги стало ещё легче, быстрее и удобнее!

Устанавливайте приложение и не тратьте время на походы в офис! Это так просто!